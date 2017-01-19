Азербайджану необходимо ускорить принятие Кодекса о конкуренции

Азербайджану необходимо принять Кодекс о конкуренции, заявил член парламентского комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

«Стратегические дорожные карты, принятые в стране, не будут работать без улучшения ситуации с конкуренцией. Я предлагаю принять кодекс о конкуренции на весенней сессии парламента», - заявил В.Ахмедов на заседании комитета в четверг.

По его словам, парламент не может принять Кодекс о конкуренции в течение уже 10 лет.

«В 2006 году проект Кодекса поступил в парламент, прошел два чтения, однако в итоге не был принят. Определенные силы в стране не заинтересованы в том, чтобы этот кодекс был принят», - заявил В.Ахмедов.

Председатель комитета Зияд Самедзаде, в свою очередь, отметил, что для того, чтобы депутаты рассмотрели проект Кодекса о конкуренции, тот должен поступить в парламент. В этой связи В.Ахмедов предложил поднять этот вопрос перед соответствующими госструктурами.

Кроме того, В.Ахмедов подчеркнул необходимость рассмотрения на весенней сессии парламента законопроекты, связанные с финансовым надзором и полномочиями Счетной палаты.

«После создания Палаты по надзору за финансовыми рынками ситуация в банковском секторе не только не улучшилась, а, наоборот, только ухудшилась. Сегодня между Центральным банком и Палатой есть определенные спорные вопросы. Мы не можем оздоровить этот сектор, в нем имеются очень серьезные проблемы», - заявил В.Ахмедов.

З.Самедзаде отметил, что новая редакция закона "О Счетной палате" включена в рабочий план комитета.

Весенняя сессия парламента начнется 1 февраля 2017 года.

Как сообщалось ранее, парламент на заседании 14 декабря 2007 года принял во втором чтении проект Кодекса о конкуренции, разработанный министерством экономического развития. Однако, позднее министерство приняло решение существенно доработать проект Кодекса.

Действующий закон "О Счетной палате" был принят в 1999 году. Новая редакция закона "О Счетной палате" была подготовлена в 2014 году.

А.Ахундов