Азербайджану необходимо ускорить принятие Кодекса о конкуренции

Азербайджану необходимо принять Кодекс о конкуренции, заявил член парламентского комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.
«Стратегические дорожные карты, принятые в стране, не будут работать без улучшения ситуации с конкуренцией. Я предлагаю принять кодекс о конкуренции на весенней сессии парламента», - заявил В.Ахмедов на заседании комитета в четверг.
По его словам, парламент не может принять Кодекс о конкуренции в течение уже 10 лет.
«В 2006 году проект Кодекса поступил в парламент, прошел два чтения, однако в итоге не был принят. Определенные силы в стране не заинтересованы в том, чтобы этот кодекс был принят», - заявил В.Ахмедов.
Председатель комитета Зияд Самедзаде, в свою очередь, отметил, что для того, чтобы депутаты рассмотрели проект Кодекса о конкуренции, тот должен поступить в парламент. В этой связи В.Ахмедов предложил поднять этот вопрос перед соответствующими госструктурами.
Кроме того, В.Ахмедов подчеркнул необходимость рассмотрения на весенней сессии парламента законопроекты, связанные с финансовым надзором и полномочиями Счетной палаты.
«После создания Палаты по надзору за финансовыми рынками ситуация в банковском секторе не только не улучшилась, а, наоборот, только ухудшилась. Сегодня между Центральным банком и Палатой есть определенные спорные вопросы. Мы не можем оздоровить этот сектор, в нем имеются очень серьезные проблемы», - заявил В.Ахмедов.
З.Самедзаде отметил, что новая редакция закона "О Счетной палате" включена в рабочий план комитета.
Весенняя сессия парламента начнется 1 февраля 2017 года.
Как сообщалось ранее, парламент на заседании 14 декабря 2007 года принял во втором чтении проект Кодекса о конкуренции, разработанный министерством экономического развития. Однако, позднее министерство приняло решение существенно доработать проект Кодекса.
Действующий закон "О Счетной палате" был принят в 1999 году. Новая редакция закона "О Счетной палате" была подготовлена в 2014 году.
А.Ахундов
Баку поддерживает палестинский народ в борьбе за независимость – глава МИД
Глава Совета прессы Азербайджана предложил законодательно регулировать деятельность блогеров
Глава МИД Азербайджана призвал страны ОИС оказать поддержку мусульманам в Мьянме
Восковая фигура Трампа сменила фигуру Обамы в лондонском Музее мадам Тюссо
Турпоток из Катара в Азербайджан в 2016г увеличился в 5,5 раза
Пол Маккартни попытается отсудить права на песни The Beatles у Sony
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Правозащитники не видят улучшения ситуации с правами человека в Белоруссии
Спецпредставитель ЕС проведет в Душанбе переговоры с Рахмоном
Россия готова оказать Италии помощь в связи с землетрясением - МЧС
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии