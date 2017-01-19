Главой делегации Дамаска в Астане станет постпред Сирии при ООН - источник

Делегация правительства Сирии на встрече в Астане 23 января будет состоять из представителей МИД, Минобороны, спецслужб, возглавит ее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Сирийскую правительственную делегацию в Астане возглавит постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. В состав войдет посол Сирии в РФ Риад Хаддад и люди из МИД, Минобороны, спецслужб и администрации президента. Всего 10 человек в делегации", - сообщил "Интерфаксу" высокопоставленный источник в Дамаске.