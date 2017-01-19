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СНГ 19.01.2017 17:02

МИД Казахстана открыл аккредитацию для СМИ на межсирийские переговоры в Астане

Министерство иностранных дел Казахстана объявило о начале аккредитации представителей средств массовой информации на переговоры по Сирии в Астане.

"Уважаемые представители средств массовой информации! С учетом предварительного объявления международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, с 19 января 2017 года начинается аккредитация журналистов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте казахстанского МИД в четверг.

Прием заявок на аккредитацию заканчивается в 17:00 (14:00 мск) 20 января.

По данным МИД Казахстана, пресс-центр для журналистов будет расположен в здании "Казмедиа центра".

"Итоговая пресс-конференция (в случае проведения) состоится в пресс-центре", - отмечается в сообщении.

На период проведения встречи для иногородних и иностранных журналистов будет организовано регулярное транспортное сообщение по маршруту "Гостиница "Думан" - пресс-центр".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]