МИД Казахстана открыл аккредитацию для СМИ на межсирийские переговоры в Астане

Министерство иностранных дел Казахстана объявило о начале аккредитации представителей средств массовой информации на переговоры по Сирии в Астане.

"Уважаемые представители средств массовой информации! С учетом предварительного объявления международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, с 19 января 2017 года начинается аккредитация журналистов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте казахстанского МИД в четверг.

Прием заявок на аккредитацию заканчивается в 17:00 (14:00 мск) 20 января.

По данным МИД Казахстана, пресс-центр для журналистов будет расположен в здании "Казмедиа центра".

"Итоговая пресс-конференция (в случае проведения) состоится в пресс-центре", - отмечается в сообщении.

На период проведения встречи для иногородних и иностранных журналистов будет организовано регулярное транспортное сообщение по маршруту "Гостиница "Думан" - пресс-центр".