Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро считает необходимой предстоящую встречу по Сирии в Астане и расценивает ее подготовительным этапом к межсирийским переговорам в Женеве под эгидой ООН.

"Встреча в Астане будет подготовкой к встрече в Женеве, которая должна пройти 8 февраля. Мы даем шанс этапу (переговоров-ИФ) в Астане", - сказал Ж.-М.Эро в четверг журналистам.

"Особенно важно, что встреча в Астане пройдет в формате, который принимает международное сообщество, и что на ней будет представлена оппозиция", - отметил глава МИД Франции.

По инициативе России, Турции и Ирана на 23 января в Астане намечено проведение переговоров между представителями правительства Сирии и вооруженными оппозиционными группами, которые 29 декабря подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Полноформатные межсирийские переговоры под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры запланированы на 8 февраля в Женеве.