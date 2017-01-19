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Дальнее зарубежье 19.01.2017 17:35

Глава МИД Франции заявил, что встреча в Астане станет "подготовкой" к переговорам в Женеве

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро считает необходимой предстоящую встречу по Сирии в Астане и расценивает ее подготовительным этапом к межсирийским переговорам в Женеве под эгидой ООН.

"Встреча в Астане будет подготовкой к встрече в Женеве, которая должна пройти 8 февраля. Мы даем шанс этапу (переговоров-ИФ) в Астане", - сказал Ж.-М.Эро в четверг журналистам.

"Особенно важно, что встреча в Астане пройдет в формате, который принимает международное сообщество, и что на ней будет представлена оппозиция", - отметил глава МИД Франции.

По инициативе России, Турции и Ирана на 23 января в Астане намечено проведение переговоров между представителями правительства Сирии и вооруженными оппозиционными группами, которые 29 декабря подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Полноформатные межсирийские переговоры под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры запланированы на 8 февраля в Женеве.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, АСТАНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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