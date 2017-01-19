Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро считает необходимой предстоящую встречу по Сирии в Астане и расценивает ее подготовительным этапом к межсирийским переговорам в Женеве под эгидой ООН.
"Встреча в Астане будет подготовкой к встрече в Женеве, которая должна пройти 8 февраля. Мы даем шанс этапу (переговоров-ИФ) в Астане", - сказал Ж.-М.Эро в четверг журналистам.
"Особенно важно, что встреча в Астане пройдет в формате, который принимает международное сообщество, и что на ней будет представлена оппозиция", - отметил глава МИД Франции.
По инициативе России, Турции и Ирана на 23 января в Астане намечено проведение переговоров между представителями правительства Сирии и вооруженными оппозиционными группами, которые 29 декабря подписали соглашение о прекращении боевых действий.
Полноформатные межсирийские переговоры под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры запланированы на 8 февраля в Женеве.
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