Асад рассчитывает на искренность намерений Трампа бороться с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад в интервью японскому телеканалу Ти-Би-Эс выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп всерьез займется формированием единой антитеррористической коалиции.

"Хотелось бы верить, чтобы эти заявления о (борьбе - ИФ) с терроризмом были действительно воплощены в жизнь. Мы искренне надеемся, что новая администрация США сможет создать реальную коалицию по борьбе с терроризмом в регионе. Конечно, в эту коалицию должна входить и Сирия", - сказал президент.

Он подчеркнул важность того, что Д.Трамп ранее определил противостояние терроризму в качестве одного из приоритетов своей политики.

При этом Б.Асад заявил, что США, Великобритания, Франция, Турция, Катар и Саудовская Аравия несут ответственность за гибель граждан Сирии.

По словам Б.Асада, моральный и конституционный долг сирийского правительства - освободить сограждан от террористов, однако в войне против терроризма невозможно избежать потерь.