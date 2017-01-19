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Дальнее зарубежье 19.01.2017 17:46

Асад рассчитывает на искренность намерений Трампа бороться с терроризмом

Президент Сирии Башар Асад в интервью японскому телеканалу Ти-Би-Эс выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп всерьез займется формированием единой антитеррористической коалиции.

"Хотелось бы верить, чтобы эти заявления о (борьбе - ИФ) с терроризмом были действительно воплощены в жизнь. Мы искренне надеемся, что новая администрация США сможет создать реальную коалицию по борьбе с терроризмом в регионе. Конечно, в эту коалицию должна входить и Сирия", - сказал президент.

Он подчеркнул важность того, что Д.Трамп ранее определил противостояние терроризму в качестве одного из приоритетов своей политики.

При этом Б.Асад заявил, что США, Великобритания, Франция, Турция, Катар и Саудовская Аравия несут ответственность за гибель граждан Сирии.

По словам Б.Асада, моральный и конституционный долг сирийского правительства - освободить сограждан от террористов, однако в войне против терроризма невозможно избежать потерь.

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Тэги: СИРИЯ, АСАД, ТРАМП, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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