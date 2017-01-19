Ситуация в осажденных сирийских Мадайе, Забадани, Фуа и Кефрайе приняла угрожающий характер - представитель ООН

Обстановка в сирийских населенных пунктах Мадайя, Забадани, Фуа и Кефрайя, осаждаемых различными силами, крайне плоха, заявил на брифинге в Женеве советник специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Ситуация в Мадайе и Забадани, осажденных "Хезболлой", кошмарна", - сказал Я.Эгеланн.

Он подчеркнул, что положение дел в шиитских населенных пунктах Фуа и Кефрайя, находящихся в осаде различных группировок, столь же ужасно.

Я.Эгеланн добавил, что люди умирают в этих городах из-за отсутствия медицинской помощи, потому что договоренности об эвакуации тех жителей, кто нуждается в ней, не соблюдаются.