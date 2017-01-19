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Дальнее зарубежье 19.01.2017 17:14

Ситуация в осажденных сирийских Мадайе, Забадани, Фуа и Кефрайе приняла угрожающий характер - представитель ООН

Обстановка в сирийских населенных пунктах Мадайя, Забадани, Фуа и Кефрайя, осаждаемых различными силами, крайне плоха, заявил на брифинге в Женеве советник специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

"Ситуация в Мадайе и Забадани, осажденных "Хезболлой", кошмарна", - сказал Я.Эгеланн.

Он подчеркнул, что положение дел в шиитских населенных пунктах Фуа и Кефрайя, находящихся в осаде различных группировок, столь же ужасно.

Я.Эгеланн добавил, что люди умирают в этих городах из-за отсутствия медицинской помощи, потому что договоренности об эвакуации тех жителей, кто нуждается в ней, не соблюдаются.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, ГОРОДА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]