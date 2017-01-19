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Дальнее зарубежье 19.01.2017 18:01

Парламент Латвии поддержал создание антитеррористического регистра авиапассажиров

Сейм Латвии в окончательном чтении принял закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра пассажиров в целях борьбы с терроризмом и преступностью.

Как сообщили агентству BNS в пресс-службе Сейма, закон предусматривает обработку данных авиапассажиров для проведения анализа в целях предотвращения и раскрытия терроризма, тяжких и особо тяжких преступлений, а также угроз для безопасности государства.

Данные о пассажирах, в основном те, что предоставляются при покупке авиабилетов, будут включены в регистр, который будет находиться в ведении Полиции безопасности.

Авиакомпании обязаны будут передавать в регистр все данные о пассажирах на борту. В отдельных случаях, чтобы предотвратить преступление, с санкции судьи с данными регистра смогут работать также сотрудники правоохранительных органов, полицейские и пограничники.

В случаях, когда для предотвращения теракта или реальной угрозы жизни людей потребуется действовать незамедлительно, данные регистра могут быть выданы без санкции судьи.

Данные авиапассажиров будут обрабатываться в соответствии с общими требованиями защиты данных физических лиц. Правительству предстоит установить требования для отправки и включения данных в регистр.

Как заявил ранее министр внутренних дел Рихард Козловскис, хоть и уровень угрозы терроризма в стране остается низким, Латвия, как и другие страны ЕС, должна работать над повышением антитеррористических способностей.

Договоренность о введении директивы ЕС о создании регистра авиапассажиров была достигнута во время председательства Латвии в Совете ЕС в первой половине 2015 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]