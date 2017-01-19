Власти Китая пообещали провести в 2022 году экологически чистые Олимпийские Игры

Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Китае, будут экологически чистыми, пообещал в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом.

"Подготовка к зимним Олимпийским играм в 2022 году будет одной из главных задач для Китая в ближайшие годы. Китай подготовится провести игры в зеленой, щедрой, открытой и чистой манере", - сказал председатель КНР.

XXIV зимние Олимпийские Игры пройдут в Пекине и в расположенном неподалеку от китайской столицы городе Чжанцзякоу с 4 по 20 февраля 2022 года.