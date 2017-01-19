Будущий министр торговли США раскритиковал Китай за протекционизм

Миллиардер и инвестор Уилбур Росс, которого Дональд Трамп предложил назначить министром торговли США, выступил с критикой политики Китая во внешней торговле в своей речи перед комитетом Сената, рассматривающим его кандидатуру.
"Они гораздо больше говорят о свободной торговле, чем занимаются ей, - приводит его слова Financial Times. - Китай - самая протекционистская из всех крупных стран".
Вместе с тем в целом речь У.Росса была мягче, чем высказывания Д.Трампа, отмечают эксперты. В частности, он дал понять, что предпочитает действовать с помощью существующих инструментов внешнеэкономической политики, ужесточая их по мере необходимости, и не является ярым сторонником ввода новых тарифов на импорт иностранной продукции.
"Я считаю, что тарифы нужны в качестве инструмента при переговорах, а также в качестве необходимой меры наказания для тех, кто отказывается играть по правилам", - отметил 79-летний бизнесмен.
В качестве своих основных задач на посту министра торговли У.Росс выделил пересмотр условий Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и проведение расследований в отношении компаний, получающих субсидии от государства или использующих демпинг, в особенности в сталелитейной и алюминиевой отраслях.
Также отмечается, что У.Росс, состояние которого оценивается журналом Forbes в $2,5 млрд, входит в советы директоров в десятках компаний, что потенциально может привести к конфликту интересов. Для того, чтобы избежать обвинений в таких конфликтах, он уже пообещал отказаться от большинства постов в случае утверждения его кандидатуры.
В частности, У.Росс является инвестором и заместителем председателя правления Bank of Cyprus. CEO кипрского банка Джон Харикейн заявил, что финкомпания уже начала поиск кандидатуры на смену бизнесмену, если он станет главой американского Минторга.
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