Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Дальнее зарубежье 19.01.2017 18:41

В Эстонии не ведется подготовка к войне против России - премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) призвал СМИ не разжигать "военную истерию" о том, что на территории его страны якобы ведется подготовка к войне против России.

"Никаких признаков увеличения угрозы в последнее время не было", - заявил он на пресс-конференции, комментируя статью в газете "Ээсти Экспресс" (Eesti Ekspress) о том, что в последнее время в Эстонию зачастили западные журналисты в поисках признаков подготовки к войне против России в связи с прибытием войск НАТО на территорию страны.

По словам премьер-министра, "причин для разжигания военной истерии нет: ситуация спокойная и безопасная". "Но, естественно, наши ведомства профессионально наблюдают за нею", - добавил он.

Ю.Ратас подчеркнул, что его слова о спокойной обстановке - "это очень важная весть и для наших предпринимателей и экономической среды. Если все время говорят, что может что-то случиться, то, разумеется, возникает вопрос: а стоит ли сюда инвестировать".

"Эстонские и иностранные инвесторы могут сюда смело инвестировать", - заявил глава правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, СМИ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Членство в ЕС и НАТО сделало Эстонию защищенной и обеспеченной, считает премьер Премьер-министр Эстонии подал в отставку Премьер Ансип слагает полномочия Премьер Эстонии разочарован отказом Украины подписать договор с ЕС В Эстонии суд рассматривает иск премьер-министра против газеты "Ыхтулехт" Глава правительства Эстонии извинился за скандал вокруг его партии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]