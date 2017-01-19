В Эстонии не ведется подготовка к войне против России - премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) призвал СМИ не разжигать "военную истерию" о том, что на территории его страны якобы ведется подготовка к войне против России.
"Никаких признаков увеличения угрозы в последнее время не было", - заявил он на пресс-конференции, комментируя статью в газете "Ээсти Экспресс" (Eesti Ekspress) о том, что в последнее время в Эстонию зачастили западные журналисты в поисках признаков подготовки к войне против России в связи с прибытием войск НАТО на территорию страны.
По словам премьер-министра, "причин для разжигания военной истерии нет: ситуация спокойная и безопасная". "Но, естественно, наши ведомства профессионально наблюдают за нею", - добавил он.
Ю.Ратас подчеркнул, что его слова о спокойной обстановке - "это очень важная весть и для наших предпринимателей и экономической среды. Если все время говорят, что может что-то случиться, то, разумеется, возникает вопрос: а стоит ли сюда инвестировать".
"Эстонские и иностранные инвесторы могут сюда смело инвестировать", - заявил глава правительства.
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