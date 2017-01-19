Представители меньшинства от "Национального движения" (ЕНД, партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили), оставшиеся после раскола в партии верными своему лидеру, внесли в парламент резолюцию с требованием обнародовать содержание переговоров властей с "Газпромом" по новым условиям транзита российского газа в Армению через территорию республики.

"Этой резолюций мы требуем поставить вопрос ответственности правительства, остановить процесс переговоров, а если договор (с компанией "Газпром экспорт" - ИФ) уже оформлен, то правительство должно начать работу над его аннулированием", - заявил на пресс-конференции в четверг один из лидеров Нацдвижения Роман Гоциридзе, ранее возглавлявший Национальный банк Грузии.

При этом он отметил, что до сих пор неизвестно, подписан или нет договор с "Газпром экспортом", но этот процесс должен быть немедленно остановлен, поскольку "это действие против национальных интересов страны и фактически представляет собой капитуляцию властей Грузии перед Россией".

"Политически этот договор ущербный для национальных интересов страны, а экономически - проигрышный, мы (Грузия - ИФ) ежегодно потеряем приблизительно $20 млн", - сказал Р.Гоциридзе.

По его словам, из заявлений представителей правительства видно, что на те деньги, которые "Газпром экспорт" даст Грузии за транзит, нельзя будет купить даже половину того объема газа, который получала страна в течение последних 15 лет.

"Учитывая те расходы, которые несет Грузия за эксплуатационное обслуживание трубы, фактически выходит, что мы работаем для России и Армении. Реальный экономический эффект будет только символическим", - считает представитель Нацдвижения.

Между тем вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе накануне назвал "дезинформационной истерией" заявления по поводу достигнутого с компанией "Газпром экспорт" соглашения по условиям транзита российского газа в Армению, и призвал прекратить политические спекуляции на эту тему.

"Маргинальные и не пользующиеся популярностью у населения лица и группы действуют по старой инерции, и для покрытия своей бесполезности, используя политические и экономические процессы, устраивают дезинформационную истерию", - заявил К.Каладзе на брифинге в среду.

При этом он еще раз подчеркнул, что по итогам переговоров с компанией "Газпром экспорт" Грузия "сохранила то же качество энергетической безопасности, транзитную функцию страны в регионе и стабильное развитие".

"Согласно новым условиям контракта, изменилась только форма оплаты за транзит российского газа. Именно это факт - не более и не менее. Мы об этом в первый же день сообщили населению, зарабатывать на этом популистские очки - часть истерии и политической демагогии", - сказал глава Минэнерго.

Ранее о достигнутом с грузинской стороной соглашении по условиям транзита природного газа в Армению сообщило и ООО "Газпром экспорт". В частности, компания отметила, что российская сторона гарантирует оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 гг. в объемах 2-2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году".

"По итогам ряда встреч и длительных переговоров мы с грузинскими партнерами смогли выработать коммерческие условия, оптимальные для обеих сторон, и достичь договоренности об условиях транзита", - приведены в сообщении слова генерального директора ООО "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

Грузия ежегодно потребляет около 2,5 млрд газа, основным поставщиком которого в республику является Азербайджан. От транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.