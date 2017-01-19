Медведев наградил 11 лучших компаний в области качества на российском рынке

Премьер-министр Дмитрий Медведев наградил лидеров в области качества на российском рынке.
"Несмотря на то, что все вы занимаетесь разными вопросами, представляете разные уголки нашей страны, всех вас объединяет стремление работать с ориентацией на результат, работать профессионально и высокая репутация, а в бизнесе это, наверное, самое главное", - сказал Д.Медведев на церемонии вручения.
Он выразил надежду, что организаций, подобных номинированным на получение премии, в России будет все больше.
"Надеюсь, что это будет дальнейшим стимулом к вашему развитию, ну и, в известной степени, просто приятным событием в жизни трудовых коллективов, которые вы представляете", - сказал Д.Медведев, обращаясь к участникам церемонии.
Премию правительства РФ по итогам 2016 года получили 11 предприятий.
Среди победителей, в частности, петербургская биотехнологическая компания "Биокад", специализирующаяся на производстве фармпрепаратов для лечения рака, ВИЧ и аутоимунных заболеваний.
Кроме того, награду получил севастопольский туроператор "Черномор", разработавший методику повышения самосознания и ответственности детей за свои поступки.
Также среди лауреатов - национальный исследовательский университет МЭИ, компания "Адмиралтейские верфи" из Санкт-Петербурга, Волжский трубный завод, "ТАНЕКО" из Татарстана, Горно-химический комбинат из Красноярского края, управляющая компания "Содружество" (Калининградская область), ООО "ТаграС-РемСервис".
В целом среди победителей - предприятия атомной энергетики, нефтеперерабатывающей, металлургической, судостроительной и медицинской отраслей, образовательные учреждения, управляющие компании, туристические операторы.
Кроме того, по итогам анализа статистических данных о производственном потенциале, количеству и качеству поданных заявок, числу лауреатов и дипломантов премии был определен топ-10 российских регионов, ориентированных на выпуск качественной продукции. Первые места в этой рейтинге заняли Татарстан, Москва и Московская область, а также Краснодарский край.
Некоторые компании становятся лауреатами премии не в первый раз. Так, Томский политехнический университет и Свердловский областной медицинский колледж получили премию также в 2005 и 2010 годах.
Совет по присуждению премий правительства РФ в области качества возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Премия учреждена постановлением кабинета министров от 12 апреля 1996 года.
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