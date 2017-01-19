В МИД РФ возлагают на Турцию обеспечение участия сирийских оппозиционных группировок во встрече в Астане

Турция должна обеспечить участие во встрече в Астане всех группировок, присоединившихся к соглашению о прекращении боевых действий в Сирии от 29 декабря 2016 года, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Турция, конечно, должна обеспечить адекватное участие всех группировок в Астане, которые должны соблюдать режим прекращения боевых действий на базе соглашения от 29 декабря и резолюции Совбеза ООН 2336", - сказал М.Богданов журналистам в четверг в Москве.

При этом, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение об отказе от участия во встрече в Астане группировки "Ахрар аш-Шам", замминистра заявил: "Я думаю, что это еще не последнее слово, и надо еще подождать".

Как сказал М.Богданов, в Москве надеются на то, что и другие действующие в Сирии вооруженные формирования подключатся к этому соглашению и мерам по его выполнению.

"Соглашение (о прекращении огня - ИФ) уже есть, и речь идет о расширении участников этого соглашения, потому что многие вооруженные группировки оппозиции внимательно ознакомились с содержанием этих документов", - сказал замминистра.

При этом он отметил, что речь, в частности, идет о группировках, действующих в южных районах Сирии.