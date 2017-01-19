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Происшествия 19.01.2017 16:39

Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 55 тыс. манат

Правоохранительными органами задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП столицы задержали Гюндуза Меликова, подозреваемого в совершении крупной кражи из квартиры жителя Баку Хамиза Меликзаде», - отмечается в сообщении.

Из квартиры пострадавшего была совершена кража 30 тыс. манат, $8 тыс. и золотых украшений стоимостью 10 тыс. манат.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]