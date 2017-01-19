Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 55 тыс. манат

Правоохранительными органами задержан подозреваемый в совершении крупной квартирной кражи в Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.
«Сотрудники 40-го отделения полиции Бинагадинского РУП столицы задержали Гюндуза Меликова, подозреваемого в совершении крупной кражи из квартиры жителя Баку Хамиза Меликзаде», - отмечается в сообщении.
Из квартиры пострадавшего была совершена кража 30 тыс. манат, $8 тыс. и золотых украшений стоимостью 10 тыс. манат.
Р.Бабаев
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