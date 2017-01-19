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Дальнее зарубежье 19.01.2017 19:12

Гутерриш поручает де Мистуре возглавить делегацию ООН на межсирийских переговорах в Астане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш поручил своему спецпосланнику по Сирии Стаффану де Мистуре возглавить ооновскую делегацию на намеченных на 23 января межсирийских переговорах в Астане, сообщил в четверг официальный представитель главы Всемирной организации.

"С учетом сложности и важности вопросов, которые, как ожидается, будут подняты в Астане, и высокого уровня, на котором организаторы этой встречи будут представлены, генеральный секретарь попросил господина де Мистуру возглавить команду ООН на этих переговорах", - говорится в сообщении представителя генсека.

"Генеральный секретарь ожидает, что встреча в Астане станет позитивным шагом в преддверии возобновления межсирийских переговоров в Женеве", - подчеркнул представитель главы Всемирной организации.

В сообщении отмечается, что приглашение спецпосланнику ООН по Сирии принять участие во встрече по ситуации в Сирии в Астане было направлено Ираном, Россией и Турцией.

Ранее сообщалось, что делегацию ООН в Астане возглавит заместитель С.де Мистуры Рамзи Рамзи.

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Тэги: ООН-АСТАНА, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПОРУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]