Гутерриш поручает де Мистуре возглавить делегацию ООН на межсирийских переговорах в Астане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш поручил своему спецпосланнику по Сирии Стаффану де Мистуре возглавить ооновскую делегацию на намеченных на 23 января межсирийских переговорах в Астане, сообщил в четверг официальный представитель главы Всемирной организации.
"С учетом сложности и важности вопросов, которые, как ожидается, будут подняты в Астане, и высокого уровня, на котором организаторы этой встречи будут представлены, генеральный секретарь попросил господина де Мистуру возглавить команду ООН на этих переговорах", - говорится в сообщении представителя генсека.
"Генеральный секретарь ожидает, что встреча в Астане станет позитивным шагом в преддверии возобновления межсирийских переговоров в Женеве", - подчеркнул представитель главы Всемирной организации.
В сообщении отмечается, что приглашение спецпосланнику ООН по Сирии принять участие во встрече по ситуации в Сирии в Астане было направлено Ираном, Россией и Турцией.
Ранее сообщалось, что делегацию ООН в Астане возглавит заместитель С.де Мистуры Рамзи Рамзи.
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