Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Дальнее зарубежье 19.01.2017 16:50

Власти Малайзии объявили о вознаграждении за обнаружение улик в деле о пропавшем лайнере MH370

Власти Малайзии готовы выплатить вознаграждение в размере более 1 млн малазийских ринггитов (почти 225 тыс. долларов США) за существенную информацию о пропавшем в 2014 году лайнере MH370 "Малазийских авиалиний", сообщил в четверг замминистра транспорта Малайзии Абдул Азиз Каправи.

Он отметил, что власти Малайзии привержены продолжению поисков и призвал частные компании и далее предпринимать попытки обнаружения обломков лайнера.

Ранее власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера. Общая стоимость поисковых работ за три года составила 160 млн долларов США. Прекращение поисков вызвало сильную негативную реакцию со стороны родственников пострадавших.

Лайнер "Малазийских авиалиний", вылетевший из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа, граждан Австралии, Китая и Малайзии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАЛАЙЗИЯ, САМОЛЕТ, ПОИСКИ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


Похожие новости


Водолазы возобновили поиск «черных ящиков» упавшего самолета в Яванском море Малайзия доведет до конца поиски "Боинга", пропавшего над Индийским океаном - министр Керри призывает привлечь к уголовной ответственности виновных в крушении малазийского самолета Наиболее вероятный район крушения малазийского самолета еще только предстоит исследовать - специалисты Британская туристка утверждает, что видела горящий самолет в день исчезновения малазийского лайнера Премьер Малайзии призвал международные организации совершенствовать систему отслеживания полетов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]