Власти Малайзии объявили о вознаграждении за обнаружение улик в деле о пропавшем лайнере MH370

Власти Малайзии готовы выплатить вознаграждение в размере более 1 млн малазийских ринггитов (почти 225 тыс. долларов США) за существенную информацию о пропавшем в 2014 году лайнере MH370 "Малазийских авиалиний", сообщил в четверг замминистра транспорта Малайзии Абдул Азиз Каправи.
Он отметил, что власти Малайзии привержены продолжению поисков и призвал частные компании и далее предпринимать попытки обнаружения обломков лайнера.
Ранее власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера. Общая стоимость поисковых работ за три года составила 160 млн долларов США. Прекращение поисков вызвало сильную негативную реакцию со стороны родственников пострадавших.
Лайнер "Малазийских авиалиний", вылетевший из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин, пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа, граждан Австралии, Китая и Малайзии.
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