Грядущая инаугурация Трампа вселяет надежду, что кризис в российско-американских отношениях будет преодолен - МИД РФ

Вступление в должность нового президента США Дональда Трампа позволяет надеяться на преодоление кризиса в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Состоится церемония вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, это вселяет надежду, что кризис, который зашли российско-американские отношения при предыдущей команде, команде Барака Обамы, будет преодолен", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января в Вашингтоне.