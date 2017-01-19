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СНГ 19.01.2017 16:50

Грядущая инаугурация Трампа вселяет надежду, что кризис в российско-американских отношениях будет преодолен - МИД РФ

Вступление в должность нового президента США Дональда Трампа позволяет надеяться на преодоление кризиса в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Состоится церемония вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, это вселяет надежду, что кризис, который зашли российско-американские отношения при предыдущей команде, команде Барака Обамы, будет преодолен", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января в Вашингтоне.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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