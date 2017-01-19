Администрация Обамы 35 раз вводила и расширяла санкции против РФ - МИД РФ

Уходящая администрация президента США Барака Обамы порядка 35 раз вводила ограничения в отношении России, 172 россиянина и 350 юридических лиц находятся в "черных списках" Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон, начиная с 2014 года, под разными предлогами (...) порядка 35 раз вводил и расширял всевозможные ограничения против России. В американских "черных списках" сейчас 172 российских гражданина, а также 350 наших юридических лиц, включая флагманы энергетики, ВПК (военно-промышленного комплекса - ИФ) и финансового сектора", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.
"Для того, чтобы оправдать эту политику, этот подход, был придуман тезис об агрессивном поведении России, абсолютно не имеющий под собой никакой фактуры", - подчеркнула она.
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