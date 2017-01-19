Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе 24 января планирует привлечь 50 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 24 января 2017 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 50 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 24 января проведет третий в 2017 году депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 50 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 12,01%-14,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
Содокладчики ПАСЕ считают важным придание нового импульса реформам судебной системы Азербайджана
Баку поддерживает палестинский народ в борьбе за независимость – глава МИД
Глава Совета прессы Азербайджана предложил законодательно регулировать деятельность блогеров
Полиция Баку задержала подозреваемого в совершении квартирной кражи на сумму около 55 тыс. манат
Гражданин Азербайджана пытался провезти в страну более 400 незадекларированных наручных часов
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Внешний долг РФ в 2016г вырос на 0,05%, до $518,661 млрд - оценка ЦБ
Гутерриш поручает де Мистуре возглавить делегацию ООН на межсирийских переговорах в Астане
Сторонники Саакашвили в парламенте Грузии ставят вопрос ответственности правительства за договор с "Газпромом"
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии