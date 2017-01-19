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Дальнее зарубежье 19.01.2017 17:04

ЕС готов мобилизовать все средства для помощи Италии в связи с землетрясением - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил в четверг о солидарности Евросоюза c Италией в связи с землетрясением, произошедшим накануне в этой стране.

"От имени всей Европейской комиссии позвольте мне подтвердить нашу солидарность с итальянским народом и с властями (Италии - ИФ). Мы сделаем все, что можем, чтобы помочь в это трудное время. ЕС не оставит Италию наедине с этой трагедией. Европейский Союз готов полностью мобилизовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Ж.-К.Юнкер сообщил, что попросил члена Еврокомиссии, отвечающего за гуманитарную помощь и урегулирование кризисных ситуаций, Христоса Стилианидеса поддерживать постоянный контакт с итальянскими органами власти для оказания любой необходимой поддержки.

"Мои искренние соболезнования всем семьям и друзьям тех, кто потерял близких", - говорится в послании главы Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, ИТАЛИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]