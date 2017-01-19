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Дальнее зарубежье 19.01.2017 17:10

В защиту избранного президента США высказался американский пастор Билли Грэм

Влиятельный американский религиозный деятель Билли Грэм выступил в защиту избранного президента США Дональда Трампа.

"Это не Дональд Трамп разделил эту страну, эта страна разделена уже на протяжении долгого времени!" - процитировал в четверг Д.Трамп в своем "Твиттере" слова Б.Грэма.

Ранее не раз звучали мнения о том, что избрание Д.Трампа на пост главы государства разделило США.

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Тэги: США, ПАСТОР, ТРАМП, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]