В защиту избранного президента США высказался американский пастор Билли Грэм

Влиятельный американский религиозный деятель Билли Грэм выступил в защиту избранного президента США Дональда Трампа.

"Это не Дональд Трамп разделил эту страну, эта страна разделена уже на протяжении долгого времени!" - процитировал в четверг Д.Трамп в своем "Твиттере" слова Б.Грэма.

Ранее не раз звучали мнения о том, что избрание Д.Трампа на пост главы государства разделило США.