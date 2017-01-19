Содокладчики ПАСЕ считают важным придание нового импульса реформам судебной системы Азербайджана

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает необходимым продолжение демократических реформ в Азербайджане.
«Мы считаем важным придание нового импульса проводимым в Азербайджане реформам и продолжение диалога с властями, в частности, в судебной системе, в области свободы СМИ и обеспечения прав человека, в особенности, касательно законодательства в сфере НПО. Мы готовы продолжить сотрудничать с правительством и народом Азербайджана для определения и реализации этих реформ», - говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ по Азербайджану Стефана Шеннака и Сезара Флорина Преда по итогам совершенного 12-14 января визита в Баку.
«Наши дискуссии были сосредоточены на реформировании судебной системы, в целом. Мы говорили о необходимости устранения существующих в этой сфере проблем с целью повышения доверия к независимой системе правосудия», - подчеркнули содокладчики, отметив необходимость продолжения реформ, в частности, на этапе предварительного расследования уголовных дел, применения альтернативных видов наказания и создания отдельной судебной системы по делам несовершеннолетних граждан.
С.Шеннак и С.Пред приветствуют готовность азербайджанских властей сотрудничать с Советом Европы в вопросе реформирования судебной системы, а также приведение законодательства по НПО в соответствие с европейскими стандартами.
Содокладчики подчеркнули, что в рамках визита обсуждались развитие Интернета и социальных медиа, вопросы, касающиеся свободы мысли и СМИ в Интернете.
В Азербайджане содокладчики также обсудили соблюдение прав человека.
В рамках визита состоялись встречи представителей ПАСЕ с президентом Азербайджана, руководителем президентской администрации, министром внутренних дел, вице-спикером Милли Меджлиса, заместителями генпрокурора и министра юстиции, членами азербайджанской делегации в ПАСЕ.
С.Шеннак и С.Ф.Пред также встретились с журналистами, представителями гражданского общества и оппозиционных партий, не представленных в парламенте.
Они также посетили, отбывающих тюремные сроки наказания, Ильгара Мамедова, Илькина Рустамзаде, Сеймура Газиева и Саида Дадашбейли.
Отчет содокладчиков по итогам визита в Азербайджан будет представлен в Мониторинговый комитет ПАСЕ.
Р.Бабаев
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