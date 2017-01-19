SOCAR ввела в строй новый пункт сбора нефти на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию Укрупненный пункт сбора нефти (УПСН) на месторождении Нефтяные Камни, говорится в сообщении SOCAR.
Строительство объекта осуществлял трест "Neftqaztikinti".
"Цель данного проекта заключалась в создании централизованной системы сбора и утилизации пластовых вод для предотвращения загрязнения нефтью и нефтепродуктами Каспийского моря и обеспечения охраны окружающей среды", - отмечается в информации.
Для этого была произведена замена старых сепарационных установок на новые, построен Укрупненный пункт сбора нефти.
"Площадка, на которой расположен пункт сбора нефти состоит из 10 опорных блоков, 9 разделительных секций, 7 причальных и посадочных площадок. На верхней части площадки размещены 4 отстойника объемом по 370 кубометров каждый, 4 резервуара для сбора нефти по 10 кубометров каждый и 2 резервуара для очищенной нефти по 200 кубометров каждый, а также два резервуара для сбора сточных вод по 400 кубометров каждый», - отмечается в информации.
Отстойники оснащены адиабатической системой охлаждения и пенной системой пожаротушения, дренажным блоком, установкой биоочистки и прочими технологическими установками.
По данным SOCAR, мощность Укрупненного пункта сбора нефти составляет 2,5 тыс. кубометров нефти и 3,25 тыс. кубометров воды в сутки.
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн тонн, из которых более 182 млн тонн составляют извлекаемые.
Н.Аббасова
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