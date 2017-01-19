Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

ТЭК 19.01.2017 17:40

SOCAR ввела в строй новый пункт сбора нефти на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию Укрупненный пункт сбора нефти (УПСН) на месторождении Нефтяные Камни, говорится в сообщении SOCAR.

Строительство объекта осуществлял трест "Neftqaztikinti".

"Цель данного проекта заключалась в создании централизованной системы сбора и утилизации пластовых вод для предотвращения загрязнения нефтью и нефтепродуктами Каспийского моря и обеспечения охраны окружающей среды", - отмечается в информации.

Для этого была произведена замена старых сепарационных установок на новые, построен Укрупненный пункт сбора нефти.

"Площадка, на которой расположен пункт сбора нефти состоит из 10 опорных блоков, 9 разделительных секций, 7 причальных и посадочных площадок. На верхней части площадки размещены 4 отстойника объемом по 370 кубометров каждый, 4 резервуара для сбора нефти по 10 кубометров каждый и 2 резервуара для очищенной нефти по 200 кубометров каждый, а также два резервуара для сбора сточных вод по 400 кубометров каждый», - отмечается в информации.

Отстойники оснащены адиабатической системой охлаждения и пенной системой пожаротушения, дренажным блоком, установкой биоочистки и прочими технологическими установками.

По данным SOCAR, мощность Укрупненного пункта сбора нефти составляет 2,5 тыс. кубометров нефти и 3,25 тыс. кубометров воды в сутки.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года. Геологические запасы месторождения оцениваются в 365 млн тонн, из которых более 182 млн тонн составляют извлекаемые.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, НЕФТЬ, СБОР


Похожие новости


SOCAR планирует к 2015г завершить строительство ряда объектов Укрупненного пункта сбора нефти на Нефтяных Камнях Объем полученной Азербайджаном прибыльной нефти с блока АЧГ к апрелю 2014 года достиг 175 млн тонн - SOCAR SOCAR планирует к 2016 году пробурить более 100 скважин на Нефтяных Камнях Глава МИД Азербайджана отвергает притязания Ирана на одно из месторождений на Каспии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]