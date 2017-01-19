Внешний долг РФ в 2016г вырос на 0,05%, до $518,661 млрд - оценка ЦБ

Внешний долг РФ в 2016 году увеличился на $243 млн, или на 0,05% - до $518,661 млрд с $518,418 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.
В четвертом квартале 2016 года внешний долг снизился на $775 млн, или на 0,15%.
Как отмечается в комментарии ЦБ, объем внешнего долга РФ за год практически не изменился, в то же время вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным.
Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на $12,450 млрд, или на 9,5% - до $119,283 млрд, в четвертом квартале - на $4,303 млрд.
Доля банковского сектора в структуре внешней задолженности за год снизилась до 23,0% с 25,4%.
Внешние обязательства органов государственного управления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на $6,949 млрд, или на 22,8%, до $37,5 млрд.
Задолженность перед нерезидентами по рублевым госбумагам увеличилась за год в долларовом эквиваленте на $8,454 млрд, или на 57,4%, до $23,189 млрд, по валютным облигациям - снизилась на $821 млн, или на 6,5%, до $11,825 млрд.
Удельный вес госдолга в структуре внешнего долга страны за год увеличился до 7,2% с 5,9%.
В четвертом квартале задолженность госорганов снизилась на $2,893 млрд, по валютным госбумагам - снизилась на $2,831 млрд, по рублевым - увеличилась на $265 млн.
Прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на $5,926 млрд, или на 1,7%, до $351,026 млрд.
В том числе за год долговые обязательства компаний перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования увеличились на $1,779 млрд, или на 1,3%, до $136,14 млрд. Компании снизили задолженность по кредитам на $0,957 млрд, или на 0,5%, до $194,297 млрд, но увеличили обязательства по долговым ценным бумагам на $1,057 млрд, или на 20,2%. Прочая задолженность увеличилась на $4,015 млрд, или в 2,8 раза, до $6,288 млрд.
В четвертом квартале задолженность компаний увеличилась на $5,548 млрд. По кредитам компании снизили долг на $482 млн, по долговым бумагам - увеличили на $1,685 млрд. Весь годовой прирост задолженности, относимой к категории прочей, пришелся на четвертый квартал (рост на $4,038 млрд).
Внешний долг ЦБ РФ за год снизился на $181 млн при росте в четвертом квартале на $872 млн, до $10,852 млрд.
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