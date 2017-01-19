В Кремле подтверждают подготовку к визиту Путина в Венгрию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в планах президента на февраль есть визит в Венгрию.

Ранее венгерские СМИ сообщили о том, что визит В.Путина в Венгрию запланирован на 2 февраля текущего года.

"Да. Такой визит готовится", - сказал Д.Песков "Интерфаксу".