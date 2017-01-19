Как минимум 30 пожарных погибли при обрушении многоэтажного здания в Иране

По меньшей мере 30 человек погибли и еще 75 получили ранения в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране, сообщает в четверг агентство АП.
По его информации все погибшие были членами пожарной команды, которая была направлена на место происшествия для борьбы с пламенем.
Ранее сообщалось, что не менее 10 пожарных расчетов в течение нескольких часов боролись с огнем, охватившим утром в четверг многоэтажное здание "Пласко". Однако позднее загоревшееся здание обрушилось.
Люди из соседних зданий, в том числе из посольств Великобритании и Турции, были эвакуированы.
По информации агентства "Тасним", президент страны Хасан Роухани распорядился провести расследование по поводу обрушения "Пласко".
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