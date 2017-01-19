Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Регион 19.01.2017 18:19

Как минимум 30 пожарных погибли при обрушении многоэтажного здания в Иране

По меньшей мере 30 человек погибли и еще 75 получили ранения в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране, сообщает в четверг агентство АП.

По его информации все погибшие были членами пожарной команды, которая была направлена на место происшествия для борьбы с пламенем.

Ранее сообщалось, что не менее 10 пожарных расчетов в течение нескольких часов боролись с огнем, охватившим утром в четверг многоэтажное здание "Пласко". Однако позднее загоревшееся здание обрушилось.

Люди из соседних зданий, в том числе из посольств Великобритании и Турции, были эвакуированы.

По информации агентства "Тасним", президент страны Хасан Роухани распорядился провести расследование по поводу обрушения "Пласко".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЗДАНИЕ, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число пострадавших при обрушении многоэтажного здания в Иране превысило 70 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]