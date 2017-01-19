США нанесли авиаудары по лагерям ИГ в Ливии

Американские стратегические бомбардировщики В-2 нанесли серию ударов по лагерям террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ливии, сообщает агентство АП со ссылкой на американские источники.

Лагеря находились примерно в 45 км к юго-западу от города Сирт, пояснили собеседники агентства.

Авиаудары, санкционированные президентом Бараком Обамой, были нанесены в ночь на четверг.