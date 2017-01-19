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Дальнее зарубежье 19.01.2017 20:02

США нанесли авиаудары по лагерям ИГ в Ливии

Американские стратегические бомбардировщики В-2 нанесли серию ударов по лагерям террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ливии, сообщает агентство АП со ссылкой на американские источники.

Лагеря находились примерно в 45 км к юго-западу от города Сирт, пояснили собеседники агентства.

Авиаудары, санкционированные президентом Бараком Обамой, были нанесены в ночь на четверг.

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Тэги: ЛИВИЯ, США, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]