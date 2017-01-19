Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Бизнес и законодательство 19.01.2017 18:38

Госпошлина за лицензию на деятельность в Азербайджане мобильного оператора составит 1 млн манатов

Парламентский комитет по экономике, предпринимательству и промышленности на заседании в четверг одобрил проект изменений в закон "О госпошлине".

Поправки предусматривают определение новых размеров госпошлины за лицензию на некоторые виды предпринимательской деятельности, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В частности, согласно законопроекту, госпошлина за лицензию на оптовую продажу лекарств будет стоить 20 тыс. манатов, на розничную продажу лекарств – 1 тыс. манатов, для общих учебных заведений – 10 тыс. манатов, для вузов и высших религиозных учебных заведений – 13,75 тыс. манатов.

Кроме этого, пошлина за лицензию на общереспубликанское телевещание предложена в 50 тыс. манатов, на деятельность мобильного оператора – 1 млн манатов, на деятельность оператора IP–телефонии – 50 тыс. манатов, на банковскую, страховую и перестраховочную деятельность – 11 тыс. манатов.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БИЗНЕС, ПОШЛИНЫ, РАЗМЕРЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]