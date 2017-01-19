Госпошлина за лицензию на деятельность в Азербайджане мобильного оператора составит 1 млн манатов

Парламентский комитет по экономике, предпринимательству и промышленности на заседании в четверг одобрил проект изменений в закон "О госпошлине".

Поправки предусматривают определение новых размеров госпошлины за лицензию на некоторые виды предпринимательской деятельности, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

В частности, согласно законопроекту, госпошлина за лицензию на оптовую продажу лекарств будет стоить 20 тыс. манатов, на розничную продажу лекарств – 1 тыс. манатов, для общих учебных заведений – 10 тыс. манатов, для вузов и высших религиозных учебных заведений – 13,75 тыс. манатов.

Кроме этого, пошлина за лицензию на общереспубликанское телевещание предложена в 50 тыс. манатов, на деятельность мобильного оператора – 1 млн манатов, на деятельность оператора IP–телефонии – 50 тыс. манатов, на банковскую, страховую и перестраховочную деятельность – 11 тыс. манатов.

А.Ахундов