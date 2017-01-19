В России макак начали готовить к полету на Марс

Научно-исследовательский институт медицинской приматологии (НИИ МП, Сочи) приступил к реализации программы полета обезьян на Марс, сообщил директор НИИ Сергей Орлов.

"Макак готовят к путешествию на Марс. Но пока имитация полета будет сделана на Земле - в Центре ядерной физики в Дубне. Там есть возможность имитировать невесомость, космическое излучение", - сказал С.Орлов в четверг агентству "Интерфакс-Юг".

По его словам, сотрудники Федерального государственного бюджетного научного учреждения "НИИМП" получили грант на проведение исследовательских работ.

Он напомнил, что программа подготовки обезьян к космическому путешествию реализовывалась в России в 1980-х годах.

Между тем несколько лет назад российские ученые говорили, что больше не планируют запускать в космос крупных животных.

"Таких планов и такой необходимости вообще-то нет, потому что то, что можно было изучить на крупных животных, уже мы изучили", - сообщил в мае 2013 года "Интерфаксу-АВН" главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем Евгений Ильин. По его словам, современные методы позволяют проводить исследования на человеке: "Не нужны ни собака, ни обезьяна. То, что можно на них сделать, сейчас можно сделать и на человеке".

Наиболее перспективным направлением исследований на живых организмах он назвал мелких животных, таких как мыши, поскольку с ними, в отличие от человека, можно проводить изучение на клеточном, генном и молекулярном уровне. "Мыши имеют генетическую однородность, и их геном на 98% соответствует геному человека. Фактически, проводя исследования на мышах, мы условно исследуем человека", - пояснил Е.Ильин.

В июне 2011 года заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Валерий Бояринцев также заявлял, что собаки и обезьяны больше не полетят в космос. "Крупных животных запускать в космос ни у нас, ни за рубежом не планируется. В соответствии с тенденциями развития медико-биологических наук основными объектами исследований стали линейные мыши, геном которых очень близок к геному человека", - сказал он "Интерфаксу".

Первым животным в космосе стала советская собака Лайка, которая находилась внутри аппарата "Спутник-2", запущенного с космодрома Байконур 3 ноября 1957 года. Собака умерла во время полета от перегрева. Через три года в корабле-спутнике 1К №1 в космос отправились собаки Лисичка и Чайка, которые погибли во время выведения на орбиту из-за аварии ракеты-носителя.

Успешно закончился полет Белки и Стрелки 19 августа 1960 г. Они стали первыми животными, совершившими успешный орбитальный полет с возвращением на Землю. В 1960-м году состоялось еще два запуска: собаки Мушка и Пчелка погибли при посадке из-за срабатывания системы самоподрыва, Комета и Шутка не достигли орбиты, но успешно вернулись на Землю. Полеты в 1961 году Чернушки и Звездочки предшествовали полету Юрия Гагарина. В 1965 году состоялся длительный орбитальный полет собак Ветерок и Уголек.

В рамках программы "Бион" СССР отправил в космос 12 обезьян. В 1983 году на орбите побывали Абрек и Бион. Через два года в полет отправились обезьяны Верный и Гордый. Вслед за ними полетели Дрема и Ероша (1987 год), Жаконя и Забияка (1989 год), Крош и Иваша (1992 год). В 1996 году в космос на борту аппарата "Бион-11" слетали обезьяны Лапик и Мультик.