Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на право проведения ЧМ по хоккею в 2021 году

Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подали совместную заявку на право проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, сообщила пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).
"10 января федерации хоккея Беларуси и Латвии подали совместную заявку на право проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года", - говорится в сообщении ФХБ.
В четверг в Минске руководители хоккейных федераций Белоруссии и Латвии Игорь Рачковский и Айгарс Калвитис подписали соглашения о совместном проведении мирового форума 2021 года.
Проведение ЧМ по хоккею 2021 года запланировано с 7 по 23 мая.
Заявка Белоруссии и Латвии предполагает, что матчи группового этапа и 1/4 финала примут обе столицы, а полуфинальный и финальный раунды пройдут на льду "Минск-арены".
Официальный слоган заявочной кампании - "PASSION.NO BORDERS".
Чемпионат мира по хоккею 2021 года станет 85-м по счету чемпионатом Международной федерации хоккея. Победитель гонки за право проведения крупнейшего мирового хоккейного форума 2021 года определится 19 мая на конгрессе ИИХФ, который состоится в Кельне во время Чемпионата мира 2017 года, сообщили в ФХБ. Белоруссия и Латвия поспорят за право проведения турнира с Финляндией.
Обе страны уже принимали мировой хоккейный форум: Латвия в 2006 году, Белоруссия в 2014 году.
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