Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Спорт 19.01.2017 20:42

Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на право проведения ЧМ по хоккею в 2021 году

Федерации хоккея Белоруссии и Латвии подали совместную заявку на право проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года, сообщила пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

"10 января федерации хоккея Беларуси и Латвии подали совместную заявку на право проведения Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года", - говорится в сообщении ФХБ.

В четверг в Минске руководители хоккейных федераций Белоруссии и Латвии Игорь Рачковский и Айгарс Калвитис подписали соглашения о совместном проведении мирового форума 2021 года.

Проведение ЧМ по хоккею 2021 года запланировано с 7 по 23 мая.

Заявка Белоруссии и Латвии предполагает, что матчи группового этапа и 1/4 финала примут обе столицы, а полуфинальный и финальный раунды пройдут на льду "Минск-арены".

Официальный слоган заявочной кампании - "PASSION.NO BORDERS".

Чемпионат мира по хоккею 2021 года станет 85-м по счету чемпионатом Международной федерации хоккея. Победитель гонки за право проведения крупнейшего мирового хоккейного форума 2021 года определится 19 мая на конгрессе ИИХФ, который состоится в Кельне во время Чемпионата мира 2017 года, сообщили в ФХБ. Белоруссия и Латвия поспорят за право проведения турнира с Финляндией.

Обе страны уже принимали мировой хоккейный форум: Латвия в 2006 году, Белоруссия в 2014 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛАТВИЯ, ХОККЕЙ, ЧМ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]