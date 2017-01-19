Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода сериала "Шерлок", причиной стало нарушение сотрудником канала протокола безопасности; ВВС не имеет претензий к телеканалу в связи с инцидентом.
"Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода четвертого сезона "Шерлока". Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть", - говорится в сообщении телеканала, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
В нем уточняется, что по следам этого инцидента телеканал полностью поменял протокол безопасности, чтобы избежать подобного.
"Мы приносим свои извинения HARTSWOOD-FILMS, ВВС Worldwide и фанатам "Шерлока" по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки", - отмечается в сообщении.
В релизе указывается, что BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем.
"Мы будем работать совместно с Первым каналом, чтобы это обеспечить. Мы хотели бы поблагодарить фанатов "Шерлока" по всему миру, которые объединились и помогли нам и российским коллегам минимизировать последствия утечки эпизода. BBC Worldwide благодарит Первый канал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой", - приводится в сообщении позиция ВВС.
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