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Дальнее зарубежье 19.01.2017 21:11

Трамп призвал 50 сотрудников администрации Обамы повременить с отставкой

Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 сотрудников нынешней администрации продолжить работу после его прихода к власти, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование ключевых ведомств, заявил в пятницу представитель будущего главы государства Шон Спайсер.

"Мы уже определили 50 человек, отвечающие за критически важные аспекты, которые сохранят свои посты до тех пор, пока мы не определимся с их преемниками", - сказал Ш.Спайсер на брифинге.

В частности, по словам Ш.Спайсера, в этот список, в частности, вошли замминистра финансов Адам Шубин, курирующий вопросы, связанные с санкциями, заместитель госсекретаря Том Шэннон, замглавы Пентагона Роберт Уорк, представитель США при коалиции по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бретт Макгурк.

Ш.Спайсер пояснил, что в дальнейшем в новой администрации будут в каждом отдельном случае решать, как долго эти люди продолжат работу в администрации.

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Тэги: ТРАМП, АДМИНИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]