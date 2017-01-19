Трамп призвал 50 сотрудников администрации Обамы повременить с отставкой

Избранный президент США Дональд Трамп попросил 50 сотрудников нынешней администрации продолжить работу после его прихода к власти, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование ключевых ведомств, заявил в пятницу представитель будущего главы государства Шон Спайсер.
"Мы уже определили 50 человек, отвечающие за критически важные аспекты, которые сохранят свои посты до тех пор, пока мы не определимся с их преемниками", - сказал Ш.Спайсер на брифинге.
В частности, по словам Ш.Спайсера, в этот список, в частности, вошли замминистра финансов Адам Шубин, курирующий вопросы, связанные с санкциями, заместитель госсекретаря Том Шэннон, замглавы Пентагона Роберт Уорк, представитель США при коалиции по борьбе против ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) Бретт Макгурк.
Ш.Спайсер пояснил, что в дальнейшем в новой администрации будут в каждом отдельном случае решать, как долго эти люди продолжат работу в администрации.
Главы МИД Армении и РФ обсудили двусторонние отношения и урегулирование в Карабахе
Содокладчики ПАСЕ считают важным придание нового импульса реформам судебной системы Азербайджана
Баку поддерживает палестинский народ в борьбе за независимость – глава МИД
Украина и МВФ вскоре могут завершить согласование оставшихся технических деталей для предоставления очередного транша - Лагард
Премьер Грузии и глава BP обсудили проект расширения Южно-Кавказского газопровода
Госпошлина за лицензию на деятельность в Азербайджане мобильного оператора составит 1 млн манатов
Причиной утечки в интернет эпизода сериала "Шерлок" стало нарушение сотрудником Первого канала правил безопасности
Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на право проведения ЧМ по хоккею в 2021 году
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии