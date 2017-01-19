Соглашение по Кипру возможно только при выводе турецких войск с острова, заявили президенты Кипра и Греции

Лидеры Кипра и Греции заявили, что подписание мирного договора по урегулированию конфликта на Кипре возможно только в случае вывода турецких войск с острова, сообщают в четверг западные СМИ.

"Если Турция и турки-киприоты хотят урегулирования, здесь не должно быть оккупационных войск или других гарантов", - цитируют СМИ слова президента Греции Прокописа Павлопулоса по итогам встречи с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

В свою очередь, Н.Анастасиадис заявил, что заключение мирного договора должно соответствовать нормам ЕС. "Наша общая цель - это, в конце концов, достичь решения, которое будет полностью соответствовать нормам европейского законодательства", - подчеркнул Н.Анастасиадис

По его мнению, "нет никакой необходимости в присутствии третьей стороны в качестве гаранта или войск другой страны для защиты той или иной части населения".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает возможным полный вывод турецких войск с Кипра.

Конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.