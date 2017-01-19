Премьер Грузии и глава BP обсудили проект расширения Южно-Кавказского газопровода

Текущие проекты и перспективы сотрудничества BP и Грузии обсудили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и исполнительный директор BP Роберт Дадли в четверг в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.
Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, главной темой беседы был проект расширения Южно-Кавказского газопровода в рамках второй фазы "Шах-Дениз", в результате чего будет увеличена его пропускная способность для транспортировки из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу дополнительно 16 млрд куб. м природного газа в год.
В ходе реализации этого проекта в Грузии будут осуществлены инвестиции в объеме $2 млрд, а после завершения работ, предположительно с 2019-2020 годов, республика сможет получать дополнительные объемы природного газа по льготной цене.
"Этот проект (Южно-Кавказского газопровода - ИФ) охватывает не только Грузию, но и строительство соответствующей инфраструктуры в Турции и на пути в Европу. Мы достаточно широко обсудили этот вопрос, а также коснулись деятельности ВР и Грузии в рамках микрофинансовых программ в вашей стране и в масштабах региона", - приводятся в сообщении слова Р.Дадли после встречи с грузинским премьером.
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