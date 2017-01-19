Спасатели сообщили об обнаружении трех погибших в результате схода лавины на отель в Италии

Спасатели извлекли три тела из здания отеля Rigopiano в регионе Абруццо в Италии, на который минувшей ночью обрушилась снежная лавина, сообщают в четверг местные СМИ.
На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание.
Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-дИталия. В отеле Rigopiano находились не менее 20 гостей и персонал.
Так же сообщатся о двух выживших, которые находились за пределами отеля во время схода лавины.
Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались ночью.
Главы МИД Армении и РФ обсудили двусторонние отношения и урегулирование в Карабахе
Содокладчики ПАСЕ считают важным придание нового импульса реформам судебной системы Азербайджана
Баку поддерживает палестинский народ в борьбе за независимость – глава МИД
Украина и МВФ вскоре могут завершить согласование оставшихся технических деталей для предоставления очередного транша - Лагард
Премьер Грузии и глава BP обсудили проект расширения Южно-Кавказского газопровода
Госпошлина за лицензию на деятельность в Азербайджане мобильного оператора составит 1 млн манатов
Причиной утечки в интернет эпизода сериала "Шерлок" стало нарушение сотрудником Первого канала правил безопасности
Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на право проведения ЧМ по хоккею в 2021 году
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии