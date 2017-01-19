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19.01.2017 21:45

Спасатели сообщили об обнаружении трех погибших в результате схода лавины на отель в Италии

Спасатели извлекли три тела из здания отеля Rigopiano в регионе Абруццо в Италии, на который минувшей ночью обрушилась снежная лавина, сообщают в четверг местные СМИ.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание.

Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-дИталия. В отеле Rigopiano находились не менее 20 гостей и персонал.

Так же сообщатся о двух выживших, которые находились за пределами отеля во время схода лавины.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались ночью.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЛАВИНА, ЖЕРТВЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]