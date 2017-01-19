Спасатели сообщили об обнаружении трех погибших в результате схода лавины на отель в Италии

Спасатели извлекли три тела из здания отеля Rigopiano в регионе Абруццо в Италии, на который минувшей ночью обрушилась снежная лавина, сообщают в четверг местные СМИ.

На месте происшествия продолжаются поисковые работы. Спасатели пытаются как можно быстрее избавиться от снега, накрывшего здание.

Как сообщалось, трагедия произошла в районе горного массива Гран-Сассо-дИталия. В отеле Rigopiano находились не менее 20 гостей и персонал.

Так же сообщатся о двух выживших, которые находились за пределами отеля во время схода лавины.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 в среду и подземные толчки, которые продолжались ночью.