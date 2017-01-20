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Карабахский конфликт 20.01.2017 00:40

Главы МИД Армении и РФ обсудили двусторонние отношения и урегулирование в Карабахе

Повестку армяно-российских отношений и предстоящий визит в Москву премьер-министра Армении обсудили в четверг в российской столице главы МИД Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров.

Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, на встрече министры затронули широкий круг вопросов повестки армяно-российских союзнических взаимоотношений, ход реализации достигнутых между руководителями двух стран договоренностей, а также подготовку предстоящего официального визита премьер-министра Армении Карена Карапетяна в РФ.

"На встрече собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов по нагорно-карабахскому урегулированию в Вене и Санкт-Петербурге. Главы внешнеполитических ведомств Армении и России обменялись мнениями вокруг ряда актуальных региональных и международных проблем", - отметили в пресс-службе МИД Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]