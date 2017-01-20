Численность населения Китая приближается к 1,4 млрд - госкомстат КНР

Численность населения Китайской Народной Республики (КНР) достигло в 2016 году 1 млрд 382 млн человек, увеличившись за год на 8,09 млн, сообщает в пятницу Государственное статистическое управление Китая.
Эти цифры не учитывают численность населения специальных административных районов Китая Гонконга и Макао.
В 2016 году в стране родились 17,86 млн детей, скончались 9,77 млн человек.
Мужское население страны насчитывается 708,15 млн, женское - 674,56 млн, то есть, на 104,98 мужчин приходится 100 женщин. Об этой проблеме уже говорят китайские специалисты. Они обеспокоены тем, что более 4 млн китайских мужчин к 2020 году не смогут сочетаться браком.
Количество людей трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет) составляет 907,47 млн, а число граждан КНР пенсионного возраста (60 лет и выше) составляет 230,96 млн, то есть, 16,7% от общей численности населения.
В городах Китая проживают 792,98 млн человек, в сельских районах - 589,73 млн. При этом численность городского населения в течение года выросла на 21,82 млн, а сельского сократилась на 13,73 млн.
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