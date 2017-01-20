Почти 120 гражданских лиц в разных странах погибли в результате действий военных США за время президентства Обамы

По данным американской разведки, во время президентства Барака Обамы в различных странах мира жертвами американских действий стали 117 гражданских лиц, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Данные о жертвах действий ЦРУ и Пентагона в Пакистане, Йемене, Сирии, Ираке и Афганистане не включают потери среди мирного населения в зонах боевых действий США, в частности, авианалетов, в Ираке, Сирии и Афганистане, отмечает АП.

Правозащитные и другие организации подвергают власти США критике за то, что они в значительной степени принижают данные о реальных потерях среди мирного населения в результате проводимых операций, указывается в сообщении агентства.