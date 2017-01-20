Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8311 EUR   1.9483 RUR   0.0308 GBR   2.2482 TRY   0.4811

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.08 Brent   53.92

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 22 Янв 23 Янв

Дальнее зарубежье 20.01.2017 11:15

Почти 120 гражданских лиц в разных странах погибли в результате действий военных США за время президентства Обамы

По данным американской разведки, во время президентства Барака Обамы в различных странах мира жертвами американских действий стали 117 гражданских лиц, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Данные о жертвах действий ЦРУ и Пентагона в Пакистане, Йемене, Сирии, Ираке и Афганистане не включают потери среди мирного населения в зонах боевых действий США, в частности, авианалетов, в Ираке, Сирии и Афганистане, отмечает АП.

Правозащитные и другие организации подвергают власти США критике за то, что они в значительной степени принижают данные о реальных потерях среди мирного населения в результате проводимых операций, указывается в сообщении агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИР, ВОЕННЫЕ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


ОПЕК не видит смысла приглашать США на встречу нефтедобывающих стран в Вене США должны быть лидером, но не игнорировать остальной мир - Обама США направили работников прокуратуры в ряд стран для поиска людей, воевавших в Сирии за джихадистов Почти половина американцев считают, что США стоит умерить активность на международной арене - опрос Госдеп США раскритиковал российские власти за нарушение прав человека Среди иностранцев лучше всех к Обаме относятся гвинейцы, хуже других - жители Ирана и Пакистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]