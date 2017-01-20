Три человека погибли, 20 ранено в результате наезда машины на пешеходов в австралийском Мельбурне - СМИ

В результате наезда автомобиля на пешеходов в центре австралийского города Мельбурна три человека погибли, около 20 пострадали, сообщают местные СМИ.
Очевидцы инцидента утверждают, что на месте ДТП слышали выстрелы, а водитель перед наездом вел автомобиль странным образом.
Полиция подтвердила факт наезда и гибель пешеходов.
В то же время местные СМИ со ссылками на очевидцев сообщают, что наезд был совершен умышленно, водитель даже не пытался остановить машину, врезавшись в толпу.
В телерепортажах с места события показана сильно помятая красная легковая автомашина с открытыми передними дверьми и разбитым лобовым стеклом. Район происшествия оцеплен вооруженными полицейскими.
Представитель местной полиции сообщил журналистам, что, по предварительным данным, наезд действительно был совершен умышленно, но это не является актом терроризма.
"Могу подтвердить, что (это происшествие - ИФ) связано с ранее имевшим место нападением с ножом на юге города. Нападавший находится в полиции. Никаких новых угроз на настоящий момент не существует", - сказал полицейский.
Наблюдатели, тем не менее, напоминают о недавних терактах в Берлине и Иерусалиме с использованием автомашин. Они обращают внимание, что именно в Мельбурне в настоящее время проходит популярный международный теннисный турнир "Большого шлема", на который приехали многочисленные иностранные туристы.
Полиция сообщила, что инцидент на проведение турнира не повлиял, он продолжается в нормальном режиме.
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