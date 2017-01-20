Германия увеличит расходы на оборону на 2 млрд евро в 2017г, но не выполнит условие НАТО о 2% ВВП

Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны, заявила журналистам министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что Германия не может резко увеличить траты на военные нужды за один год.
Как сообщает BBC, Германия потратит в этом году на оборону 37 млрд евро, что составляет только 1,22% ВВП. К 2020 году расходы достигнут 39,2 млрд евро.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, стремиться к увеличению расходов на оборону до 2% ВВП. Однако, по оценкам альянса, только пять его членов откликнутся на этот призыв в текущем году: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония.
В ходе предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению Д.Трампа, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен. Позднее советники Д.Трампа попытались смягчить формулировки, утверждая, что лишь некоторые элементы НАТО устарели, но альянс сохраняет важность.
"Мы хотим от американцев ясности в отношении их повестки. Самое важное - это надежность", - сказала министр обороны Германии в интервью немецкому телеканалу NTV.
Д.Трамп заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза. По словам избранного президента, НАТО дорого обходится США, и страна уже не может себе этого позволить.
Между тем глава Alibaba Джек Ма заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что США слишком много тратят на войны вместо того, чтобы направить эти средства на создание рабочих мест и инвестиции в инфраструктуру. "Американцы потратили $40,2 трлн на последние 13 войн, - сказал он. - Не имеет значения, насколько вы хороши со стратегической точки зрения, вы должны тратить деньги на свой народ".
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2015 году военные расходы США составили $596 млрд, или 3,3% ВВП, то есть больше, чем у любой другой страны мира.
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