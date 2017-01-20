Рост ВВП Китая достиг в прошлом году 6,7% против 6,9% в 2015 году, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
При этом в четвертом квартале прошлого года рост ускорился до 6,8%, тогда как три предыдущих квартала он составлял 6,7%.
Государственным планом на 2016 год, утвержденным Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП), предусматривался рост в пределах 6,5-7%. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, показатели 2016 года являются самыми низкими с 1990 года, когда рост ВВП составил 3,9%.
Рост экономики, которая сталкивается с проблемами из-за высокого уровня долгов, избыточных мощностей в ряде отраслей, вновь поддержали бюджетные инвестиции и банковские кредиты.
Международный валютный фонд ожидает, что в 2017 году китайская экономика вырастет на 6,5%, и предупреждает о рисках, связанных с финансированием инвестиций за счет наращивания долгов. Риски для Пекина создает также политика новой администрации в США, которая грозит принятием протекционистских мер.
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