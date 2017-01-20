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Макроэкономика 20.01.2017 11:00

Экономика КНР выросла в 2016 году на 6,7%, избежав "жесткой посадки"

Рост ВВП Китая достиг в прошлом году 6,7% против 6,9% в 2015 году, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

При этом в четвертом квартале прошлого года рост ускорился до 6,8%, тогда как три предыдущих квартала он составлял 6,7%.

Государственным планом на 2016 год, утвержденным Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП), предусматривался рост в пределах 6,5-7%. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, показатели 2016 года являются самыми низкими с 1990 года, когда рост ВВП составил 3,9%.

Рост экономики, которая сталкивается с проблемами из-за высокого уровня долгов, избыточных мощностей в ряде отраслей, вновь поддержали бюджетные инвестиции и банковские кредиты.

Международный валютный фонд ожидает, что в 2017 году китайская экономика вырастет на 6,5%, и предупреждает о рисках, связанных с финансированием инвестиций за счет наращивания долгов. Риски для Пекина создает также политика новой администрации в США, которая грозит принятием протекционистских мер.

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Тэги: КИТАЙ, ГОД, ВВП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]