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Дальнее зарубежье 20.01.2017 12:00

Китай просит у иностранных дипломатов содействия в борьбе против коррупции - СМИ

Китайские власти обратились к аккредитованным в Пекине иностранным дипломатам с просьбой о поддержке развернутой в стране широкой кампании борьбы с коррупцией, сообщило агентство "Синьхуа".

С такой просьбой, как следует из сообщения, обратился к представителям 113 дипмиссии и международных организаций заместитель председателя Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины У Юйлян, который провел для них специальный брифинг на тему антикоррупционной деятельности властей.

В декабре власти Китая сообщили, что в результате коррупционной деятельности, связанной с 70 странами и районами мира, Китай за 11 месяцев 2016 года потерял 2,3 трлн юаней ($335 млн).

В Китае составлен список более 100 лиц, подозреваемых в коррупционной деятельности в крупных размерах, которые укрываются за рубежом, в частности, в США, Канаде и Австралии. Пекин обратился с требованием к правительствам этих государств о выдаче данных лиц.

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Тэги: КИТАЙ, ДИПЛОМАТЫ, КОРРУПЦИЯ, ОБРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]