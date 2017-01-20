Отток капитала из Китая резко замедлился в декабре благодаря жестким мерам Пекина

Отток капитала из Китая резко замедлился в декабре благодаря предпринимаемым властями мерам по ограничению движения капитала.

По данным Государственного управления валютного контроля (State Administration of Foreign Exchange, SAFE), чистый отток через юаневые платежи в последний месяц 2016 года был эквивалентен $900 млн, или менее 2% от рекордного сентябрьского показателя.

Среднее значение показателя за прошлый год - $25,8 млрд в месяц, или $309,4 млрд за год в целом - максимум за все время сбора данных SAFE, с 2010 года.

Эксперты ожидают от Пекина дальнейших шагов, в том числе по ограничению траснграничных платежей в юанях.

По оценкам Goldman Sachs, максимально широкий показатель вывода капитала из Китая снизился в декабре до $55 млрд с $69 млрд в ноябре. Standard Chartered оценивает годовой отток капитала в $730 млрд, что близко к рекордному уровню, отмеченному в 2015 году - $744 млрд.