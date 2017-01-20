На крышу обрушившегося в Бердске конного клуба давило до 480 тонн снега - МЧС

Предварительная причина обрушения кровли конного клуба в Бердске, где погибло два человека, - повышенная снеговая нагрузка, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Алексей Задорожный в пятницу на заседании КЧС.

По данным МЧС, снеговая нагрузка на крышу составила до 480 тонн - от 400 до 600 кг на 1 кв. метр.

"Необходимо организовать, не дожидаясь таяния снега, очистку от снега крыш большепролетных сооружений", - заявил А.Задорожный.

Он отметил, что силы и средства для проведения спасательных и аварийных работ прибыли своевременно, однако выявлены недостатки реагирования со стороны муниципальных органов власти, в частности, администрация Новосибирского района области, где находился объект.

По итогам заседания вице-губернатор Сергей Семка сообщил журналистам, что комиссия приняла решение проверить все большепролетные здания в регионе, а также жилищный фонд, особое внимание обратив на те дома, которые не находятся под управлением той или иной управляющей компании.

"Таких домов в Новосибирске 440, еще около 120 в других городах и районах области", - сказал он.

С.Семка также сообщил, что органы власти будут выявлять разного рода самовольно возведенные строения, которые в текущих условиях могут представлять опасность. "Она (работа - ИФ) проводится и будет проводиться", - сказал он, подчеркнув, что у муниципальных властей есть все рычаги влияния на собственников подобных помещений.

Как сообщалось, в четверг в конном клубе в Бердске около 18:00 по местному времени произошло обрушение кровли, вероятно, под тяжестью снега, обрушение произошло на площади 500 кв. м.

Следственные органы СКР по Новосибирской области по факту обрушения крыши возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, крыша самовольной постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в строении группу из 7 человек (3 взрослых и 4 детей), занимающихся конным спортом.

В результате происшествия погибло два человека: 45-летний тренер и 15-летняя воспитанница. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних 2000 года рождения и 41-летняя женщина. Второй тренер и ребенок во время инцидента не пострадали.

В качестве подозреваемого задержан директор конного клуба, мера пресечения ему еще не избрана.

Последствия обрушения ликвидировали более 360 человек и 81 единица техники.