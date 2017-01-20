Последние приготовления к приходу 45 президента США

Ряд торжественных и официальных мероприятий прошли в четверг в США в связи с запланированной на 20 января инаугурацией избранного президента Дональда Трампа.

Тем временем, в Белом доме ведутся последние приготовления к приходу 45 главы Соединенных Штатов.

"ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ"

Д.Трамп прибыл в столицу США со своей супругой и детьми после полудня за день до церемонии инаугурации.

По информации агентства Ассошиэйтед пресс, избранный президент и главный судья Верховного суда Джон Робертс провели краткую встречу в Блэр Хаусе, чтобы обсудить детали намеченной на пятницу присяги. После этого, Д.Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс почтили память ветеранов США, возложив венки на Арлингтонском Национальном кладбище.

Во второй половине дня в Мемориале Линкольна начался концерт "Make America Great Again! Welcome Celebration ("Снова сделаем Америку великой! Приветственное празднование")". Тысячи людей собрались на Национальной аллее, чтобы принять участие в мероприятии, многие надели кепки со слоганом президентской кампании в поддержку избранного президента.

Сам Д.Трамп сидел на концерте рядом с супругой Меланьей Трамп, дочерью Иванкой и ее мужем - Джаредом Кушнером. Избранный президент слушал концерт внимательно, иногда подпевал и даже кивал в такт музыке.

По окончанию шоу, на котором выступили американская рок-группа 3 Doors Down, Джон Войт, Дженнифер Холлидей, группа The Piano Guys, Ли Гринвуд, ди-джей RaviDrums и другие, Д.Трамп взял слово и обратился к толпе сторонников.

Он вновь пообещал "сделать Америку великой для каждого, для всех". "Я обещаю вам, что я буду работать усердно над тем, чтобы вы вернули свои рабочие места... Мы будем укреплять наши вооруженные силы, мы укрепим наши границы", - сказал он.

"Грядут изменения", - подытожил избранный американский лидер и пригласил "насладиться праздничным фейервеком", который поистине впечатлил своим масштабом.

Через некоторое время Д.Трамп выступил снова, но уже на вечернем ужине на Юнион Стейшн, где присутствовали спонсоры высокого уровня, кандидаты на должности будущей администрации и члены Конгресса.

Д.Трамп похвалил формирующуюся команду и назвал ее "командой тех, кому до сих пор не было равных", добавив, что "оппоненты совершенно сходят с ума" в связи с его выбором.

Он также пошутил над тем, что если во время инаугурации "действительно начнет лить дождь, то хотя бы народ, наконец, убедится, что на нем не парик".

В то время, пока избранные президент Д.Трамп и вице-президент Майк Пенс выступали с благодарностью перед приглашенными на праздничный ужин, в Нью-Йорке прошла акция протеста против Д.Трампа с участием мэра Билла де Блазио и известных американских актеров Роберта де Ниро, Алека Болдуина, Марка Руффало, кинорежиссера-документалиста Майкла Мура и других.

Акция началась в четверг в 18:00 по местному времени в Нью-Йорке с зачитывания выдуманных сообщений из "Твиттера" от лица избранного президента актером Робертом де Ниро. М.Мур назвал Д.Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "100 дней протеста" против Д.Трампа с момента начала его президентства.

ЗА КУЛИСАМИ ПРОИСХОДЯЩЕГО В БЕЛОМ ДОМЕ

Сотрудники Белого дома в последние дни в суете готовились к передаче власти, пишут американские СМИ. Д.Трампу и его переходной команде пришлось экстренно заменить примерно 4 тыс. работников с уходом администрации Б.Обамы.

Поскольку множество уже покинули здание, их рабочие места в Западном крыле пустуют без компьютеров и рабочих бумаг. Но в то же время в президентской резиденции осталось работать значительное число менее публичных сотрудников, так как новая команда их менять не стала. Это служащие Белого дома: лакеи, повара, садовники и другие. В целом в резиденции главы США на нужды президентской четы трудятся порядка 100 человек.

Утром в день инаугурации, прежде чем уходящий с должности лидер проведет для своего преемника прощальное чаепитие, обслуга соберется в Восточном зале, чтобы попрощаться с теперь уже бывшим первым лицом и его супругой.

20 января ровно в 12:01 по местному времени, когда Д.Трамп пройдет процедуру присяги в качестве президента, а Барак Обама официально покинет свой пост, десятки служащих приступят к замене перечня предпочтений первого лица государства - любимой еды, одежды, туалетных принадлежностей, произведений искусства и мебели.

В рамках переходного процесса назначаются специальные кураторы, которые следят за тем, чтобы уходящий президент с женой не забрали с собой культурных ценностей, не принадлежащих им лично.

Как отмечает издание the Hill, на месте фотографий Б.Обамы, его семьи и подчиненных, которые висели на стенах Западного крыла, остались только рамки.

Переходная команда Д.Трампа отказалась комментировать информацию о том, какие распоряжения были даны поварам и декораторам на первый день его пребывания у власти.

На условиях анонимности представительница команды рассказала о ведущейся работе с дизайнером, которому были поручены отдельные элементы интерьера Белого Дома, пишет NYT. К примеру, избранный президент планирует поменять шторы в Овальном кабинете.

Будущая первая леди пока решила не переезжать в резиденцию, поскольку ее и избранного главы США десятилетнему сыну необходимо в этом году закончить школу в Нью-Йорке.

Д.Трамп победил на президентских выборах 8 ноября прошлого года. 19 декабря американские выборщики утвердили Д.Трампа в статусе главы государства, а 6 января победу республиканца утвердил Конгресс США. Инаугурация Д.Трампа пройдет в пятницу, 20 января.

Помощница избранного лидера Келлин Конуэй пообещала, что инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой".

По данным ряда исследований, опубликованных в последние дни в американских СМИ, Д.Трамп вступит в должность наименее популярным среди президентов в современной истории Соединенных Штатов. Данные свидетельствуют о том, что его приход к власти не только не объединил два лагеря избирателей, но и продолжил поляризацию в обществе.