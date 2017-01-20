Рабгруппа по статусу Каспия проведет очередное заседание в конце января в Баку - замглавы МИД Азербайджана

Очередное заседание рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в конце января в Баку, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«В конце января в Баку состоится очередное заседание рабочей группы по статусу Каспия. Заседание будет подготовительной к встрече министров иностранных дел прикаспийских государств», - сообщил замглавы МИД журналистам.
По его словам, на заседании предстоит обсуждение вопросов согласования проекта Конвенции о правовом статусе Каспия.
«Естественно, что будут также обсуждаться вопросы подготовки к саммиту глав прикаспийских государств в 2017 году», - сказал Х.Халафов.
Р.Бабаев
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