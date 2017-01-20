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Внешняя политика 20.01.2017 11:04

Рабгруппа по статусу Каспия проведет очередное заседание в конце января в Баку - замглавы МИД Азербайджана

Очередное заседание рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря состоится в конце января в Баку, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«В конце января в Баку состоится очередное заседание рабочей группы по статусу Каспия. Заседание будет подготовительной к встрече министров иностранных дел прикаспийских государств», - сообщил замглавы МИД журналистам.

По его словам, на заседании предстоит обсуждение вопросов согласования проекта Конвенции о правовом статусе Каспия.

«Естественно, что будут также обсуждаться вопросы подготовки к саммиту глав прикаспийских государств в 2017 году», - сказал Х.Халафов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙ, СТАТУС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]