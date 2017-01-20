Японский премьер планирует скорейший визит в США для новой встречи с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в пятницу о планах совершить, как можно скорее, очередной визит в США для встречи с вступающим в должность избранным президентом США Дональдом Трампом, приводят слова премьера японские СМИ.

"Я хотел бы по возможности раньше посетить США, провести встречу с Д.Трампом и обсудить укрепление союза (Японии и США - ИФ)", - сказал С.Абэ, выступая на открытии 193-й сессии японского парламента.

Премьер-министр подчеркнул, что японско-американский альянс служит краеугольным камнем внешней политики и безопасности Японии, и что наличие союзных отношений между Токио и Вашингтоном является "неизменным принципом".

Западные СМИ напоминают, что С.Абэ стал первым из зарубежных лидеров, кто встретился с Д.Трампом после его победы на выборах президента США.