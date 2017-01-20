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Дальнее зарубежье 20.01.2017 12:45

Японский премьер планирует скорейший визит в США для новой встречи с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в пятницу о планах совершить, как можно скорее, очередной визит в США для встречи с вступающим в должность избранным президентом США Дональдом Трампом, приводят слова премьера японские СМИ.

"Я хотел бы по возможности раньше посетить США, провести встречу с Д.Трампом и обсудить укрепление союза (Японии и США - ИФ)", - сказал С.Абэ, выступая на открытии 193-й сессии японского парламента.

Премьер-министр подчеркнул, что японско-американский альянс служит краеугольным камнем внешней политики и безопасности Японии, и что наличие союзных отношений между Токио и Вашингтоном является "неизменным принципом".

Западные СМИ напоминают, что С.Абэ стал первым из зарубежных лидеров, кто встретился с Д.Трампом после его победы на выборах президента США.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, США, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]