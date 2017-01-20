В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 и пострадали 9 человек - МВД

Пять человек погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали девять человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 98 преступлений, 31 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 70 человек.
Кроме этого, зафиксировано 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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