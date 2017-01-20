Баку рассчитывает получить 68 томов дела по январским событиям 1990 года

Азербайджан рассчитывает получить 68 томов материалов уголовного дела по событиям 20 января 1990 года, заявил первый заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики Рустам Усубов.
«В 1992 году мы не смогли получить 68 основных томов по делу о кровавых событиях 20 января 1990 года. Прокуратура Азербайджана до сих пор требует эти материалы, но мы их так и не получили. Следствие продолжается, и полная оценка произошедшего может быть дана нами только после получения 68 томов дела», - подчеркнул Р.Усубов в беседе с журналистами.
По его словам, войска были введены в Баку по распоряжению главы СССР Михаилом Горбачевым.
«Грубо нарушив статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджана, бывший глава СССР Михаил Горбачев принял незаконное решение о введении войск и объявлении режима чрезвычайного положения в Баку», - сказал замгенпрокурора.
Р.Усубов отметил, что во время событий 20 января 1990 года погибло 132 жителя Баку.
«612 человек получили ранения, 814 были незаконно арестованы. В Баку были введены 66 тыс. военных. Это курсанты и военнослужащие Министерства обороны и Внутренних войск СССР. Самые жестокие преступления совершили сверхсрочники из Краснодарского края, среди которых было много армян», - подчеркнул он.
По его словам, 24 января были убиты ученые Академии наук Азербайджана.
«Взрыв энергоблока Азербайджанского телевидения был организован тогдашним руководителем КГБ Азербайджана Вагифом Гусейновым и прибывшими из Москвы представителями КГБ СССР. В то время дело расследовала прокуратура России. Азербайджанская прокуратура начала разбирательство 14 февраля 1992 года, и это было ошибкой тогдашнего руководства республики», - сказал Р.Усубов.
Замгенпрокурора отметил, что следственные действия проводились как в Баку, так и в Москве.
«Были допрошены члены руководства ЦК СССР, командированные в Баку 19 января. Не удалось допросить только сбежавшего Горбачева и Бакатина. Были допрошены Гиренко, Бабков, Михайлов, Язов. Горбачев от следствия уклонился», - подчеркнул Р.Усубов.
В январе 1990 года в результате ввода советских войск в Азербайджан, чтобы силой подавить массовые демонстрации в поддержку предоставления республике независимости от СССР, в одном только Баку было убито свыше 130 гражданских лиц, более 600 человек были ранены, советские войска учинили в городе колоссальные разрушения. По сей день неизвестна судьба более 400 человек - женщин, стариков и детей.
Р.Бабаев
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