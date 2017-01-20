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Дальнее зарубежье 20.01.2017 13:00

Боевики ИГ похитили 150 детей, чтобы сделать из них смертников - иракский политик

Член иракского политического блока "Государство закона" Нала аль-Хабиби заявил, что террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) насильно рекрутируют в свои ряды детей после ряда поражений от сил армии и полиции, сообщает в пятницу арабское издание "Аль-Масдар".

"Группировка "Исламское государство" похитила 150 детей в городе Таль-Афар (провинция Найнава - ИФ) и насильно их рекрутировала в так называемую ячейку "Львята Халифата", - цитирует издание слова Н. аль-Хабиби.

По его словам, "ИГ похитили детей из езидских семей из Таль-Афара и из семей в Мосуле для того, чтобы они убивали мирных жителей и военнослужащих, используя заминированные автомобили и пояса смертников".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ИГ, ДЕТИ, СМЕРТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]