Боевики ИГ похитили 150 детей, чтобы сделать из них смертников - иракский политик

Член иракского политического блока "Государство закона" Нала аль-Хабиби заявил, что террористы группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) насильно рекрутируют в свои ряды детей после ряда поражений от сил армии и полиции, сообщает в пятницу арабское издание "Аль-Масдар".
"Группировка "Исламское государство" похитила 150 детей в городе Таль-Афар (провинция Найнава - ИФ) и насильно их рекрутировала в так называемую ячейку "Львята Халифата", - цитирует издание слова Н. аль-Хабиби.
По его словам, "ИГ похитили детей из езидских семей из Таль-Афара и из семей в Мосуле для того, чтобы они убивали мирных жителей и военнослужащих, используя заминированные автомобили и пояса смертников".
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